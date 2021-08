Üldsusele jäi märkamata, et aplausi saatel tehti teatavaks otsus Afganistanist 2012. aasta lõpuks väed koju tuua. Sellest hetkest hakkas kell Talibani radikaalsete sunniitide kasuks tiksuma, sest selgus, et USA ei kavatse Afganistani jääda.

See väike nüanss jäi vist sellepärast märkamata, et USA jätkas sõjategevust ning lõpetas suured operatsioonid alles kaheksa aastat hiljem. Konventsionaalses sõjas on see pikk aeg, kuid tavatu sõjapidamise kontekstis mitte. Al-Qaeda ja Taliban olid sel hetkel ikka veel elujõulised ning terrorivõrgustikke ei suudetud konventsionaalse sõjapidamisega peatada.