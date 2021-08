Kallase sõnul on Saksamaa olnud kliimapoliitika vedur ja suunanäitaja ning see on koht, kus Eestil on vaja järele jõuda. «Rohepööre tagab meie lastele turvalise tuleviku ning samuti on see majanduse jätkusuutlikuma ümberkorraldamise võimalus, mis toob endaga kaasa uusi investeeringuid,» lausus Kallas.