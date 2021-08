Paavst kutsus inimesi üles end vaktsineerima

«Tänu Jumalale ja paljude tehtud tööle on meil nüüd vaktsiinid, mis meid Covid-19 eest kaitsevad,» ütles paavst videos, millega algatus «See on sinu teha» (It's Up to You) pöördub eeskätt Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Ameerika pandeemias enim kannatanud kogukondade poole.