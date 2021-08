KOMMENTAAR ⟩ Karmo Tüür: otsustavad hübriidvalimised Venemaal

Valimised tuleb hääldada selle sõna väga mitmuselises võtmes. Venemaa valimiskorraldus on koondanud kõikvõimalikud valimised ühtsele valimispäevale, mis seekord toimub 19. septembril. Valimised kohalikesse volikogudesse ja regionaalsetesse parlamentidesse, rajooniülemate valimised ja – mis kõige peamisem – ka riigiduumasse.

Hübriidseks nimetatakse tänapäeval väga erinevaid asju, alates autodest kuni rünnakuteni. Mida ma pean silmas hübriidvalimiste all? Aga seda, et need nagu oleks valimised ja nagu poleks ka.