Taliban peab läbirääkimisi Afganistani eelmise juhtkonnaga

Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid ütles ennist, et Taliban soovib luua valitsust, kus oleksid kohad ka nende vastastel. «Me üritame ühendada sellesse valitsusse kõik, isegi need, kel oli meiega vastuolusid,» märkis Mujahid.

Küsimusele, milline saatus ootab poliitikuid, kes olid Talibaniga sõjaseisukorras ja on nüüdseks riigis põgenenud, sealhulgas marssal Abdul Rashid Dostum, kostis Mujahid: «Me ei taha, et nad oleksid välismaal. See on nende riik, Afganistan on meie ühine kodu, meil on ühised väärtused, ühine riik, ühine usk, ühine rahvas.»