UNICEF: Haiti maavärin mõjutas vähemalt 1,2 miljonit inimest

UNICEFi esindaja Haitil Bruno Maes sõnas: «Lugematul hulgal Haiti pered, kes on maavärina tõttu kaotanud kõik, elavad nüüd üleujutuse tagajärjel sõna otseses mõttes jalad vees,» vahendab CNN.

FOTO: Jose A. Iglesias/TNS via ZUMA Press Wire

Ema lohutab tütart, keda hooldavad õed haiglas. FOTO: Jose A. Iglesias/TNS via ZUMA Press Wire

Saareriigi tsiviilkaitse teatas, et maavärinas on hukkunud vähemalt 2189, vigastunud 12 268 inimest. Otsingu- ja päästetöid takistavad ressursside nappus ja tugevad vihmahood, mis on ummistanud teid.