Prantsuse tuletõrje võitleb maastikupõlgenutega Rivieras

Surma on saanud kaks inimest. Ühe ohvri surnukeha oli nii tugevasti põlenud, et võimud ei suutnud hukkunu sugu tuvastada. Arvatakse, et tegemist oli esmaspäeval kadunuks kuulutatud noore naisega. Teine ohvritest oli mees.

Vigastada on saanud 24 inimest.

Tuhanded turistid ja kohalikud elanikud on juba leekide eest põgenenud ning tuleroaks on langenud juba 5000 hektarit. Regioon on tuntud oma metsade, viinamarjaistanduste ja fauna poolest. Tulekahju sai alguse esmaspäeva õhtul Plaine des Maures'i looduskaitsealal.

«Ööl vastu kolmapäeva tulekahju ei levinud, kuid see ei tähenda, et see oleks kontrolli all,» ütles Vari piirkonna tuletõrje kõneisik Franck Graciano.

«Teeme sama tööd, mis eile, kallame kriitilistesse kohtadesse vett,» ütles ta.

Umbes 1200 tuletõrjujat võitleb kohapeal põlengutega, kasutades leekide kustutamiseks kõrgsurvega voolikuid ja vett transportivaid lennukeid ja helikoptereid.

Kõrge temperatuuri ja tugeva tuule tõttu evakueerisid kohalikud võimud ettevaatusabinõuna oma kodudest ja laagriplatsidelt üle 7000 inimese, teatas Vari prefektuur teisipäeval. Paljud inimesed viidi varjule kohaliku omavalitsuse hoonetesse ja koolidesse.

Nende hulgas ka 1300 inimest, kes peatusid Bormes-les-Mimosas' küla juures asuval laagriplatsil Saint-Tropez'st veidi edasi.

Inimesed põgenesid ka La-Garde-Freinet' mägikülast, kuid öösel ei evakueeritud kedagi, teatas tuletõrje kolmapäeval.

«Hakkasime tundma suitsu lõhna umbes seitsme paiku õhtul, kui mäeküljel leeke nägime,» ütles Cindy Thinesse, kes esmaspäeva õhtul Cavalaire'i lähedalt laagriplatsilt põgenes.

«Kahtlesime, aga kui seda nägime, otsustasime lahkuda,» ütles ta AFP-le.

«Lähitunnid saavad otsustavaks» võitluses põlengutega, ütles Vahemere rannikul suvepuhkust pidav president Emmanuel Macron teisipäeva õhtul päästetöötajatele.

Macron ütles, et «lahing on käimas ja leeke pole veel kontrolli alla saadud,» lisades, et tuletõrjujate julgus aitas «vältida kõige hullemat» ning seni pole ka hukkunuid.

Maastikutulekahjud on sel suvel räsinud tervet Vahemere rannikut, sealhulgas Bulgaariat, Albaaniat, Põhja-Makedooniat, Kreekat, Türgit, Hispaaniat, Itaaliat, Portugali, Tuneesiat, Alžeeriat ja Marokot.

Kliimateadlaste sõnul on põlengute sagedus ja intensiivsus kliimamuutuse tõttu kasvanud.

Tulekahju Prantsusmaal sai arvatavalt alguse 30 kilomeetri kaugusel Saint-Tropez'st.

«Me pole iial näinud leeke sellise kiirusega levimas, see oli tavapärasest kolm, või neli korda kiirem,» ütles AFP-le La Garde-Freinet' külavanem Thomas Dombry.

Võimud arvutasid juba kokku ka keskkonnakahjusid, ehkki leegid pole veel kustutatud.

«Pool Plain des Maures' looduskaitsealast on hävinud,» ütles teisipäeval Prantsusmaa loodusliku mitmekesisuse ameti asejuht Concha Agero.

Teisipäeval olid regioonis maas põlenud elektrimastid ja paljude puude tüved olid samuti põlenud, kuid oksad olid jäänud külge, mis tähendas, et leegid liikusid edasi suurel kiirusel.