Kabuli lennujaamas on hukkunud 12 inimest

Talibani ametnik vestles uudisteagentuuriga anonüümselt. Ta sõnas, et inimesed on jätnud elu tapmiste või surnuks trampimiste tagajärjel. Ta lisas, et Taliban ei soovi kellelegi lennujaamas haiget teha ning palus rahvahulkadel, kellel pole õigust reisida, koju minna.

Kuigi Kabuli lennujaam jääb USA kontrolli alla, valvab ümbritsevaid teid ja pääsu lennujaama Taliban. On teateid, et rühmituse relvastatud inimesed takistavad ka neid, kellel on õigus reisida, lennujaama pääsemast. Talibani võitlejad on tulistanud õhku, et rahvahulkasid laiali ajada.