Myanmaris on pärast riigipööret tapetud üle 1000 inimese

Ühing teatas eile, et alates sõjaväelisest riigipöördest on riigis tapetud 1006 inimest. Aung San Suu Kyi valitsuse kukutamine vallandas massilise kodanikuallumatuse liikumise ning üleriigilised protestid.

Myanmari sõjaväevõimud on varem väitnud, et rahvusvahelise organisatsiooni AAPPi arvud on liialdatud.