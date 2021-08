Venemaa kohus mõistis Google'i süüdi

Viimastel kuudel on Venemaa suurendanud oma tegevust tehniloogiahiidude, sealhulgas Facebooki, TikToki, Youtube'i ja Twitteri vastu. Moskva on olnud platvormide poliitilise sisu osas väga kriitiline ja püüdnud selle üle oma kontrolli suurendada. Varem mõisteti näiteks Facebook süüdi, sest too ei eemaldanud samuti Kremli jaoks ebaseaduslikku sisu.