Tuntud Talibani-vastase võitleja poeg küsib USA-lt relvi

Ahmad Massoud ütleb kolmapäeval ajalehes Washington Post ilmunud avalikus kirjas, et Ameerika võib tema võitlejaid toetades olla ikka veel «suurepärane demokraatia arsenal».

«Kirjutan täna Panjshiri orust, valmis astuma oma isa jälgedes koos usuvõitlejatega, kes on valmis astuma taas kord Talibani vastu.»

Hindukuši mägedes asuv looduslik kindlus ei langenud 1990. aastate kodusõja ajal kordagi Talibani kätte ja kümme aastat varem ei olnud seda vallutada suutnud ka Nõukogude väed. Praegu on Panjshiri org Talibani vastaste viimane kants.

Massoudi sõnul on temaga liitunud endised erivägede võitlejad ja sõjaväelased, keda «tülgastab nende komandöride alistumine».

Sotsiaalmeediasse on jõudnud pildid Afganistani asepresidendi Amrullah Salehi kohtumisest Massoudiga. Näib, et kahekesi asutakse juhtima sissisõda Talibani vastu.

«Aga meil on vaja rohkem relvi, rohkem laskemoona ja rohkem varustust,» ütles Massoud.

USA sõjavägi on evakueerinud ligi 6000 inimest, nii Ühendriikide kodanikke kui liitlasvägedega koostööd teinud afgaane.

Massoudi sõnul on Taliban ohtlik ka väljaspool Afganistani piire. Ta hoiatab, et Talibani juhtimisel saab Afganistanist taas radikaalse islami kese, kust hakatakse sepitsema vandenõusid demokraatia vastu.

Massoud kinnitab, et tema võitlejad on valmis ees ootavaks konfliktiks, kuid vajavad Ameerika abi.

Taliban on pärast võimu ülevõtmist uhkustanud hiiglaslike relvavarudega, mis on Afganistani sõjaväelt ära võetud. Enamiku relvastusest on valitsusväed saanud USA-lt.