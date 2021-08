Isegi kui arvestada, et paljud sõdurid jõudsid 13 ISAFi-aasta vältel Afganistanis teenida mitu rotatsiooni, tähendab see ikkagi sadu tuhandeid inimesi, kel on tolle maaga isiklik side. Eesti kaitseväest osales ISAFil üle 2400 inimese.