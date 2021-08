Taliban tõhustab USA abistanud kohalike otsinguid

Taliban on avalikkuses lubanud vastastele kättemaksust hoiduda.

Uudisteagentuuri AFP ajakirjanike nähtud ÜRO ohuhindamise asjatundjate koostatud dokumendist selgub, et Talibanil on nimekirjad isikutest, keda tahetakse vahistada.

Taliban on korraldanud sihtotstarbelisi niiöelda ukselt-uksele visiite isikutele ja nende pereliikmetele, keda nad tahavad tabada.

Islamivõitlejad kontrollivad ka üksikisikuid teel Kabuli lennujaama ja on rajanud kontrollpunktid kõigis suuremates linnades, mille seas pealinnas Kabulis ja Jalalabadis.

«Prognoositav on, et NATO ja USA vägedega koostööd teinud isikud ning ka nende lähikond ja pereliikmed puutuvad kokku piinamise ja hukkamistega. See seab veelgi enam ohtu lääne luureteenistused, nende võrgustikud ning võime võidelda nii Talibani, Islamiriigi ja ka muude terroriohtudega,» lisas Nellemann.