Biden rõõmustas töötushüvitiste taotluste vähenemise üle

Maailma suurima majanduse taasavamine ja laialdane koroonaviiruse vastane vaktsineerimine on viinud tempoka töökohtade loomiseni ja töötuhüvitiste taotlemine on langustrendis olnud alates maist.

USA valitsus on oma töötuhüvitise programme pandeemia ajal laiendanud, kuid mõned osariigid on neid programme ennetähtaegselt peatanud, väites, et see takistab inimeste naasmist tööle.