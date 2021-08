Facebook rakendab turvameetmeid Afganistani kasutajate kaitseks

Islamiliikumise Taliban juurdepääsu Facebooki sotsiaalmeediaplatvormidele on firma juba varem tõkestanud.

«Me teeme tihedat koostööd tööstuse sees, kodanikuühiskonna ja valitsusega, et pakkuda tuge, mis aitaks inimesi kaitsta,» ütles Facebooki turvapoliitika juht Nathaniel Gleicher Twitteris.

Ta lisas, et Afganistanis on ajutiselt kõrvaldatud võimalus vaadata kasutaja sõpranimekirja ja otsida kontode sõpru. Sellega loodetakse kaitsta inimesi, keda Taliban võib taga otsida.

Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahidi WhatsAppi konto näib olevat blokeeritud, aga Financial Timesi teatel on suletud ka Talibani WhatsAppi tugi, kuhu inimesed said teatada rüüstamistest.