Leedu siseminister: halb aeg afgaani põgenikest rääkimiseks

Minister sõnas ajakirjanikele: «Praegu on [Leedus] olukord selline, et peame lahendama majutusega seotud küsimusi, sest tundub, et meie senine rändesüsteem ei ole kindlasti kujundatud ega mõeldud sellise hulga ebaseaduslike migrantide jaoks, mistõttu oleks raske rääkida uutest inimesi,» vahendab LRT.lv.