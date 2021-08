Macroni sõnul ei tohi Afganistanist saada terrorismi pühamu

«See [20 aasta taguse seisukorrra vältimine] on rahvusvahelise julgeoleku ja rahu võti. /.../ anname endast kõik, et Venemaa, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa teeksid tõhusat koostööd, sest meil on ühised huvid,» ütles Prantsusmaa president lühikeses telesaates oma suveresidentsist, vahendab France24.