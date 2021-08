WFP: kolmandikku Afganistani elanikkonnast ähvardab nälg

Eelmisel nädalal pealinna Kabuli vallutanud ja riigis võimu haaranud Talibani juhtimise all on Afganistani tulevik tume.

«2021 on Afganistani jaoks erakordselt raske aasta,» ütles WFP esindaja ja Afganistani direktor Mary-Ellen McGroarty telefoniintervjuus Kabulist.

Riigis on tekkimas kohutav humanitaarkriis, ütles ta, kuid lisas, et ta ise kavatseb WFP-ga kohale jääda ja püüda hädavajalikku humanitaarabi inimesteni toimetada.

Sõjast laastatud riigis on teine ränk põua-aasta kolme aasta jooksul, inimesed on lahingute tõttu kodunt põgenenud.

«Oleme kohutavas olukorras, viimaste analüüside põhjal on 14 miljonit inimest juba praegu tõsise või akuutse nälja ohus,» ütles McGroarty ja lisas, et alatoitlus ähvardab kahte miljonit last.