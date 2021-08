Navalnõi noomib Euroopa ajalehtedes avaldatud artiklis Lääneriikide liidreid korruptsioonivastase võitluse teisejärguliseks teemaks taandamise eest ja rõhutab, et korruptsioonil on oluline osa nende Iraagi ja Afganistani poliitika läbikukkumises.

«Põhjuseks on just tõik, et Lääs »ei märganud« Afganistani totaalset korruptsiooni, et Lääneriigid eelistasid mitte rääkida sel piinlikul teemal, mis on Talibani võidu kõige olulisem tegur,» kirjutas Navalnõi.