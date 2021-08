Poolas arutatakse Valgevene piiril lõksus migrantide olukorda

Euroopa Liit ja Poola süüdistavad Valgevene režiimi tuhandete peamiselt Lähis-Ida päritolu migrantide ajamises üle EL-i piiri kättemaksuna sanktsioonide eest.

Paljusid poolakaid on liigutanud Valgevene ja Poola julgeolekujõudude vahele lõksu jäänud migrantide olukord.

Sealjuures kutsutakse võime lubama migrante EL-i territooriumile, kuid on ka teisi, kes tahavad valitsuselt karmi hoiakut selle vastu, mida nimetatakse Valgevene-poolseks väljapressimiseks.

«Poola peab oma piiri kaitsma,» ütles peaminister Mateusz Morawiecki, süüdistades Aleksandr Lukašenkot migrantide ärakasutamises.

«Ma tunnen tõepoolest kaasa migrantidele, kes on olnud äärmiselt keerulises olukorras, kuid seda peaks selgelt väljendama, et nad on poliitiline instrument,» sõnas valitsusjuht.

Morawiecki ütles hoopis, et Poola valitsus aitab kümneid afgaane, kes evakueeriti Kabulist viimaste päevade jooksul Varsavisse.

Olukord Usnarz Górny küla lähistel on sarnane intsidentidele Valgevene piiril Läti ja Leeduga.

Kõik kolm riiki üritavad takistada migrante, et nad ei saaks esitada asüülitaotlusi, rõhutades, et nad peavad minema läbi saatkondade Valgevenes või piiripunktide.

Migrandid on Poola teatel vaid mõni sentimeeter Valgevene territooriumil piirkonnas, kus piiri pole selgelt demarkeeritud. Nad on elanud toidu- ja joogiabist, mida on pakkunud mõned aktivistid ja mõned Poola piirivalvurid.

Mõned arvamusliidrid Poolas on ärgitanud migrante vastu võtma.

«Ainus, mis me teha saame, on näidata, kui erinevad me... Minskist oleme ja anda neile varjupaika ja võimalust taotleda asüüli,» kirjutas Bogusław Chrabota päevalehes Rzeczpospolita.

Michał Wilgocki hoiatas, et Poola parempopulistlik valitsus võib kasutada migratsioonivastast retoorikat toetuse kogumiseks, nagu see oli 2015. aastal, kui see valimised võitis.

Poliitilised jõud peaksid valima inimelu poole, lisas ta.

Paremäärmuslased on aga toetanud Poola valitsuse karmikäelist liini ja sõitnud isegi migrandilaagrisse, et toetada piirivalvureid.

Poola opositsioon ei tohi osaleda Venemaa ja Valgevene salateenistuste plaanides ja tekitama vaidlust julgeoleku, välispoliitika ja migratsioonipoliitika üle, ütles Poola asekaitseminister Marcin Ociepa.

Poola siseministeerium teatas kolmapäeval, et augustis on 2100 inimest üritanud ebaseaduslikult Valgevenest üle piiri tulla. Neist 1342 migrandil takistati seda tegemast.

Poola võimud ütlesid reedel, et päästsid ühes teises piirilõigus 12 migranti, kes eksisid pärast piiriületust ära soos. Grupis oli kolm last. Kaks inimest vajas meditsiinilist abi ja üks viidi ära kanderaamil.

Piirivalvurite sõnul olid 11 inimest Iraagi ja üks Egiptuse päritolu.