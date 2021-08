Afganistanis kasvab hirm Talibani kättemaksu ees

Pärast Kabuli ülevõtmist pühapäeval on islamiliikumine korduvalt lubanud oma vastastele täielikku amnestiat.

Samuti on lubatud järgida naiste õigusi ning rõhutatud, et uus Taliban on 1996–2001 valisenuga võrreldes «positiivselt erinev».

Taliban korraldab USA ja NATO jõududega koostööd teinud inimeste kodudes «sihipäraseid ukselt uksele käike», kinnitab ÜRO konfidentsiaalne ohuhinnang, mis on jõudnud AFP ajakirjanikeni.

Norra Globaalse Analüüsi Keskuse aruande kohaselt sõelub Taliban ka Kabuli lennujaama siirduvaid inimesi.

Keskuse tegevjuht Christian Nellemann ütles AFP-le, et Taliban on võtnud sihikule nende perekonnad, kes pole oma arusaamadest loobunud, ning nende pereliikmeid jälitatakse ja karistatakse «šariaadiseaduse kohaselt».

«Nii NATO ja USA vägedega varem koostööd teinud isikutele kui ka nende liitlastele ja pereliikmetele võivad osaks saada piinamised ja hukkamised,» ütles Nellemann.

Saksa avalik ringhääling Deutsche Welle on teatanud, et Taliban lasi maha ühe nende ajakirjaniku sugulase.

«Ühe meie toimetaja lähisugulase eile toimunud tapmine Talibani poolt on kujuteldamatult traagiline ja annab tunnistust sellest, kui suurde ohtu satuvad Afganistanis kõik meie töötajad ja nende pered,» ütles DW peadirektor Peter Limbourg.

Taliban on korduvalt öelnud, et võitlejad ei tohi siseneda inimeste kodudesse.

Islamiliikumise juhtivtöötaja Nazar Mohammad Mutmaeen rõhutas Twitteris, et selline lähenemine jätkub, ehkki ei saa välistada, et seda keeldu on aeg-ajalt teadmatuse tõttu rikutud.

Samuti on Taliban korduvalt rõhutanud, et naistel pole uue võimu all midagi karta.

Talibani eelmisel võimuperioodil välistati naiste osalus ühiskondlikus elus ja tütarlapsed ei saanud käia koolis. Abielurikkujaid visati kividega surnuks.

Ka nüüd on märke, et Talibani uued lubadused ei klapi tegelikkusega.