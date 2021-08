«Talibani sihtmärgiks on praegu suur hulk inimesi ja oht on kristallselge,» ütles keskuse juht Christian Nellemann BBC-le.

Ta lisas, et kui tagaotsitavad end ise üles ei anna, võetakse ette nende pereliikmed, keda küsitletakse, võetakse vastutusele ja karistatakse šariaadi seaduse kohaselt. Nellemann hoiatas, et kõik Talibani musta nimekirja kuuluvad inimesed on tõsises ohus ning välistatud ei ole massiline hukkamine. Luureandmete kohaselt peab Taliban jahti eelkõige Afganistani sõjaväe ja politsei töötajatele.