USA sõjavägi päästis kolme kopteriga Kabulist 169 ameeriklast

Esimese tõendina, et USA väed tahavad ja suudavad liikuda väljapoole Ühendriikide turvatud lennuvälja, toodi kohale kolm Chinook kopterit, et võtta peale USA kodanikud lennuvälja lähedal asuvast hotellist Baron, ütles Pentagoni pressiesindaja John Kirby.

«Abbey värava juurde oli moodustunud tohutu rahvahulk, mille osas ei olnud kõik kindlad, et sellest suudetakse läbi kõndida. Seega võtsid kohalikud komandörid initsiatiivi ja lennutasid need helikopterid kohale, et nad peale võtta,» ütles Kirby.