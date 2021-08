Vaktsiinivastased protestisid Prantsusmaal kuuendat nädalavahetust

Protestijate hinnangul piiravad president Emmanuel Macroni jõustatud tervisepassid vaktsineerimata inimeste õigusi. Samal ajal on aga inimõiguslased väljendanud muret vaktsiinivastaste meeleavaldustel avaldunud antisemitismi ilmingute suhtes.

Siseministeeriumi väitel on eelnevatel nädalavahetustel meelt avaldanud umbes 200 000 inimest, kuid organiseerijate arvates on olnud osalejaid kaks korda nii palju.

Pariisis varasel pärastlõunal alanud meeleavaldusel kandis mitusada inimest lippe ja loosungeid sõnaga «Vabadus», skandeerides samal ajal «Macron, me ei taha su passi!».

Liikumine on kokku toonud vandenõuteoreetikuid, antivaksereid, kunagise kollavestide liikumise esindajaid ja inimesi, kes on mures sellepärast, et uus süsteem tekitab kahetasandilise ühiskonna.