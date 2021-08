Rootsi peaminister lahkub novembris ametist

Ta ütles, et soovis otsusest teada anda juba praegu, et ta mantlipärijal oleks aega end ette valmistada.

Ta loodab, et muudatus toob erakonnale ja töölisliikumisele uut energiat.

Löfven ütles pühapäeval, et otsus on küpsenud aja jooksul. Löfven on Rootsi sotsiaaldemokraate juhtinud ligi kümme aastat, neist seitse peaministrina.