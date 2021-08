Kabuli lennuvälja evakueerimiskaoses on süüdi USA

Ühendriigid hoiatasid julgeolekuohu eest ja Euroopa Liit tõdes, et on «võimatu» evakueerida kõiki, keda Taliban ohustab, ehkki rühmitus on lubanud olla iseenda pehmem versioon, võrreldes aastatega 1996-2001, mil Taliban esimest korda võimul oli.