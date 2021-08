INTERVJUU ⟩ Leedu parlamendi esimees: Lukašenka rünnak on küüniline ja salakaval

Te olete meil külas pidupäeval, mil tähistame kolmekümne aasta möödumist iseseisvuse taastamisest. Kuidas on see suhe, mis tekkis Balti riikidel iseseisvuse taastamisel, aidanud meil praeguseid kriise koos ületada?

See side on meile väga tähtis. Mõnikord öeldakse, et Balti ühtsus on müüt, kuid minu arvates on väga selge, et meie teekonnad kulgevad rööbiti.