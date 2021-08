Meeleheitel afgaanid otsivad põgenemisteed

Ühendriigid on hoiatanud julgeolekuohtude eest ja Euroopa Liit tunnistanud, et kõigi inimeste evakueerimine, kelle elu Talibani naasmine ohtu seab, on võimatu. Taliban on lubanud, et nende uus võimuaeg on pehmem kui jõhker valitsemisperiood aastatel 1996–2001.