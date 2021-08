Soome on Afganistanist ära toonud 110 inimest

Haavisto sõnul kahekordistus välisministeeriumi ametnike tegutsemisvõime Kabulis laupäeval pärast seda, kui Soome saatis Kabuli evakueerimist turvama sõdurid. Haavisto sõnul on tähendas sõdurite saatmine seda, et evakueeritud inimeste arv pea kahekordistus pühapäeval.

Soome saatis evakueerimist turvama sõdurid ja lisaks viis välisministeeriumi ametnikku. Haavisto on rõhutanud, et Soome püüab evakueerimisega võimalikult kiiresti ühele poole saada. Ühendriigid teatasid, et nende operatsioon lennuväljal lõppeb hiljemalt augusti lõpul, võimalik, et ka varem.