Migrantide voog Leedu-Valgevene piiril on peatunud

Olukord eestlaste valvataval piirilõigul Druskininkai juures on selle aja jooksul rahunenud ja Valgevene saadetud põgenike voog pidurdunud.

See piirilõik oli üks selline, kust suvel tuli palju põgenikke Valgevenest Leedu poolele. Praeguseks on sinna kerkinud tara ja ületusüritusi on üksikud nädalas. Leedu piirivalve ei luba põgenikke enam üle piiri ja saadab nad varjupaika taotlema ametlikesse piiriületuspunktidesse.