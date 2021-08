Bideni hinnangul ei rõõmusta Venemaa USA lahkumise üle Afganistanist

«Kujutage ette, et olete Moskvas või Pekingis. Kas oleksite seal rahul, et me lahkume Afganistanist?» küsis Biden ajakirjanikelt.

Biden hinnangul näeksid Moskva ja Peking rõõmuga, kui USA oleks pikka aega Afganistani konflikti takerdunud.

Samas märgivad paljud lääne asjatundjad ja meediakanalid, et Hiinal on vastupidi nüüd võimalus laiendada oma mõju Afganistanis ja seal oma majandusprojekte ellu viia. Samuti on avaldatud arvamust, et erinevalt Ühendriikidest ei tulnud Venemaale ja Hiinale islamiliikumise Taliban võimuletulek Afganistanis üllatusena.

USA kaitseminister Lloyd Austin tänas pühapäeval telefonivestluses oma Itaalia kolleegi Lorenzo Guerini, et ta nõustus ajutiselt paigutama Afganistanist evakueeritud afgaanid USA rajatistesse Itaalias.

«Minister Austin tänas minister Guerini Itaalia nõusoleku eest paigutada erisisserändajad ja teised Afganistanist evakueeritavad ajutiselt USA Itaalia rajatistesse,» seisis Pentagoni avalduses.

USA kaitseminister lubas, et kõnealuseid isikuid kontrollitakse põhjalikult, et otsustada nende edasise saatuse üle.