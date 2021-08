Biden ei välista evakueerimislendude pikendamist

President Biden on korduvalt rõhutanud, et soovib lõpetada USA sõjalise kohaloleku Afganistanis 31. augustiks, ent kuna Euroopa Liit ja Suurbritannia on veendunud, et kõiki abivajajaid on võimatu selleks ajaks evakueerida, on Biden surve all pikendada tähtaega.