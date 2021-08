London kutsub G7 kõnelustel pikendama Kabuli evakueerimist

USA president Joe Biden on määranud õhusilla lõpuks 31. augusti, kuid jätnud ukse lahti evakuatsiooni pikendamiseks vajaduse korral.

Briti relvajõudude minister James Heappey ja teised ametiisikud ütlesid, et taotlevad G7 riikide teisipäevastel kõnelustel evakuatsiooni pikendamist, kuid tunnistasid, et oluline sõna selles on Afganistanis võimu haaranud Talibanil.