«Kui läksin esimesse klassi, küsis ema, et kelleks ma suurena saada tahan. Minu vastus oli kiire ja lihtne – sõduriks. Emale see jutt loomulikult ei meeldinud, sest tema oli alati soovinud, et pojast saaks näitleja. Mu ema töötas kunagi «Tallinfilmis» ja talle meeldis see maailm väga,» alustab Gerhard Saks oma lugu