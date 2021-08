India pealinn avas esimese «sudutorni»

New Delhi õhus ületab tahkete osakeste arv lubatud piiri pidevalt kuni 20-kordselt. 25 meetri kõrguse torni 40 hiidventilaatorit pumpavad sekundis 1000 kuupmeetrit õhku läbi filtrite, mis vähendavad kahjulike osade kogust ühel ruutkilomeetril poole võrra, kinnitavad insenerid.

«Täna on suur päev Delhi võitluses saaste vastu,» ütles New Delhi peaminister Arvind Kejriwal torni avamisel. «Esimene torn avati eksperimendi korras, me analüüsime andmeid ja kui torn osutub tõhusaks, rajame neid üle kogu linna.»