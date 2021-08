«See pole kerge, aga see on õige,» selgitas Löfven otsust SVT-le pärast seda, kui oli üleeile peetud suvekõnes teatanud, et loobub Sotsiaaldemokraatliku Partei juhtimisest novembri alguses toimuval erakonna kongressil, et anda uuele juhile aega valmistuda 2022. aasta septembrikuisteks parlamendivalimisteks.

«Valijatele on ausam öelda tuleval aastal valimiskampaanias, et meil on see parteiesimees ning see inimene on peaministrikandidaat. See isik saab juhtida erakonda ja riiki pika aja jooksul,» lausus valitsusjuht.