Laupäeval ületas La Manche'i väina rekordarv migrante

Briti siseministeerium kinnitas, et laupäeval päästeti 828 inimest, kes üritasid 30 eri paadiga tiheda laevaliiklusega mereteel Prantsusmaalt Suurbritanniasse jõuda.

Senine päevarekord oli 482 inimest, see püstitati mõne nädala eest.

«Need ohtlikud väinaületuskatsed turvalistest Euroopa Liidu riikidest on täiesti tarbetud, ja me oleme võtnud eesmärgiks saada jagu õelatest kuritegelikest jõukudest, kes on selle taga,» ütles La Manche'i väina ametkonna juht Dan O'Mahoney.