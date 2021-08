Mariamiga* vestlust alustades tean, et selleks antud aeg võib järsku otsa saada. Ta on haritud naine, kes elab Kabulis. Ta on õppinud Eestis, töötanud Afganistani ministeeriumis ning teinud koostööd rahvusvaheliste ja kohalike kodanikuühendustega. Nüüd võib see kõik Talibani võimu all talle saatuslikuks saada.