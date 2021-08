Stoltenberg: NATO koordineerib evakueerimist Kabuli lennuväljalt

Ta lisas, et NATO võttis endale ka koordineeriva rolli, et tagada maksimaalselt tõhus inimeste evakueerimine, ning rõhutas Kabuli lennujaama avatuna püsimise tähtsust.

Stoltenbergi sõnul on tähtis säilitada edusammud, mida afgaani rahvas viimase 20 aasta jooksul rahvusvahelise kogukonna märkimisväärsel toel on saavutanud.

Ta märkis, et NATO prioriteet on tagada, et Afganistanist ei saaks Läänt ründavate rahvusvaheliste terroristide platvormi.

Tunnistades, et terrorismiohu naasmine on võimalik, lubas Stoltenberg, et NATO liitlased jätkavad võitlust rahvusvahelise terrorismiga, ning hoiavad silma peal, et Afganistanist ei saaks uuest terrorirühmituste varjupaik.