Biden: USA on 31. augustiks taandumise graafikus

USA president Joe Biden ütles teisipäeval G7 riikide juhtidele, et Ühendriigid on 31. augustiks Afganistanist taandumise graafikus, kuid koostamisel on ka varuplaanid juhuks, kui enda kehtestatud tähtaega ei suudeta järgida. Nii Prantsusmaa kui Suurbritannia olid lootnud veenda USA-d tähtaega pikendama.