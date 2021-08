USA ülemkohus otsustas jätta migrandid oma saatust ootama Mehhikosse

Uue USA presidendi Joe Bideni ametiajal peatati selle reegli jõustamine ning poliitikat asuti muutma. Administratsioon taotles ülemkohtult, et see lükkaks edasi programmi taaskäivitamise, mida nõudis üks Texase osariigi kohtunik, kuid teisipäeval teatas ülemkohus, et valitsuse taotlus on tagasi lükatud.