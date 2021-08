RAPORT ⟩ Rootsi kurjategijate seas on üleesindatud sisserändetaustaga inimesed

Tellijale

Viimati avaldas Brå kuritegevust rikkujate päritolu alusel analüüsiva raporti 2005. aastal ning täna avaldatav uurimus, millega sai eelnevalt tutvuda ajaleht Dagens Nyheter, käsitleb isikuid, keda kahtlustati kuriteos aastatel 2015–2018.

Raporti keskne järeldus on, et väljaspool Rootsit sündinud inimesed ning kahe sisserändajast vanema Rootsis sündinud järeltulijad on kuriteostatistikas üleesindatud.

Välismaal sündinud inimesed on kuriteos kahtlustatud 2,5 korda suurema tõenäosusega kui inimesed, kes on sündinud Rootsis kahe Rootsis sündinud vanemaga perre. Rootsis sündinud inimestel, kelle mõlemad vanemad ise on sündinud välismaal, on aga koguni 3,2 kordas suurem tõenäosus olla kuriteos kahtlustatud, kui ilma sisserändetaustata inimestel.