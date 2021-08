AHASTUS ⟩ Meediaväljanded kritiseerivad G7 kohtumise tulemusi

Suurbritannia peaminister Boris Johnson, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja teised Euroopa liidrid soovisid pikendada 31. augusti tähtaega vägede väljaviimiseks Afganistanist. «Suurbritannia seisukoht on see, et me tahame kauemaks jääda, kui see on võimalik,» sõnas Ühendkuningriigi kaitseminister Ben Wallace, vahendab Al Jazeera.