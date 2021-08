INTERVJUU ⟩ Leedu politoloog: probleemid kasvavad, kui Lukašenkal õnnestub Putin kaasa lohistada

See on teatud mõttes pooluus strateegia, mille Aljaksandr Lukašenka kuulutas välja, kui meie piirivalve ütles, et enam ebaseaduslikult siseneda ei saa, nad peavad inimesed kinni ja saadavad tagasi Valgevenesse. Lukašenka teatas siis avalikult, et nad hakkavad neid inimesi meie poolele suruma.