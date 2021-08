Hoolimata migrandivoo peatamisest püsib Leedu ühiskonnas pinge

Humanitaarkoridor toimis detsembrini. Siis ei lasknud Valgevene inimesi enam riigist välja. «Iroonia on see, et nüüd nad õhutavad rahvast Leetu tulema, aga filtreerivad sealt välja valgevenelased,» märgib Jurkonis.

Jurkonise sõnul teeb see Leedule väga lihtsaks tõestada, et Valgevenel on kontroll oma piiril toimuva üle. «On ilmselge, et valgevenelased ei saa välja reisida, aga inimesed Lähis-Idast saavad,» nendib ta.