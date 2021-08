Uus-Meremaa peaminister kaitses koroonaviiruse null-strateegiat

Ardern väljendas usku, et isegi deltatüve saab kogukonnas uuesti maha suruda, lisades, et terviseeksperdid soovitasid tal senist elimineerimismeetodit jätkata.

«Nende arvates pole see mitte ainult võimalik, vaid on ka parim strateegia ja ma nõustun sellega täielikult,» ütles Ardern neljapäeval, andes ühtaegu teada 68 uuest kogukonnasisese leviku juhtumist.

Tema Austraalia ametikaaslane Scott Morrison nimetas aga sel nädalal niisugust katset «lihtsalt absurdseks», öeldes, et Uus-Meremaa ei suuda seda deltatüve puhul teostada.

Austraalia järgis koroonaviiruse nullpoliitikat umbes 18 kuud, kuid deltatüve leviku puhul see enam ei õnnestunud.

Ajaleht New Zealand Herald küsis sel nädalal, kas Ardern ei tegele mitte vikerkaare püüdmisega, kui isegi Covid-19 küsimustega tegelev minister Chris Hipkins näeb sellise lähenemise puhul suuri küsitavusi.

Ardern seevastu kinnitas, et tema ei pabista, kuna Uus-Meremaa senine strateegia on aidanud viie miljoni elanikuga riigil seni pääseda vaid 26 koroonasurmaga.

«Tahtsime päästa inimeste elusid ja me oleme seda teinud; tahtsime, et inimeste elu oleks võimalikult normaalne, ja meil on olnud riikidest kõige lühiajalisemad piirangud.»