Venemaa tarnib Afganistani naabritele relvi

Ehkki Venemaa on jäänud Kabuli uue juhtkonna suhtes ettevaatlikult optimistlikuks, on ta hoiatanud võitlejate imbumise eest naaberriikidesse pagulaste sildi all.

Taliban on küll lubanud Kesk-Aasia riike mitte ohustada, küll aga on teada, et varem on neid riike sihikule võtnud ja seal rünnakuid korraldanud Afganistani islamiliikumise liitlased.