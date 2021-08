USA on Afganistanist evakueerinud enam kui 100 000 inimest

USA president Joe Biden kinnitas neljapäevasel pressikonverentsil, et Kabuli lennujaamas toimunud ohvriterohke rünnaku järjel on USA vägede Afganistanist lahkumise tähtaeg endiselt 31. august.

«Meil on võimalus mitu järgmist päeva ehk praegusest kuni 31. kuupäevani, et nad sealt välja tuua,» sõnas president.

«Teades ohtu, et meil võib väga tõenäoliselt aset leida uus terrorirünnak, on sõjavägi jõudnud järeldusele, et me peaksime tähtajaks lahkuma. Ma arvan, et neil on õigus,» rääkis Biden.