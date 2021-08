Vähem kui ööpäev pärast ISISe poolt korraldatud ohvriterohkeid rünnakuid Kabulis on rahvas meedia teatel taas lennujaama väravate juurde kogunenud, et mõne viimase evakuatsioonilennuga Afganistanist pääseda. Samal ajal varitseb oht, et ISIS-K võib korraldada uue terroriakti lennujaama lähistel.