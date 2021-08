Poola sõjavägi ehitab Valgevene piirile okastraadist tara

Kahe ja poole meetri kõrgune tara tahetakse rajada 180 kilomeetri ulatuses, et katta sellega ligi pool metsarikkast piirist kahe riigi vahel.

«Ma arvan, et see on praeguses olukorras vajalik,» ütles 31-aastane Magda, kelle meelest saavad varjupaigataotlejad pöörduda ametlikesse piiripunktidesse.